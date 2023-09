Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Donnerstagvormittag

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 12,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 12,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,53 EUR. Bei 12,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.885 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 97,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,52 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,38 EUR an.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 7.506,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.279,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie springt an: Barclays-Analyst äußert sich optimistisch zu Siemens Energy - Vestas-Aktie unter Druck

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Orsted-Aktie im freien Fall: Orsted warnt vor Wertberichtigungen - RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. belastet