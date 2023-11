Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 9,20 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 9,20 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 8,77 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,00 EUR. Bisher wurden heute 2.239.310 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 169,73 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Abschläge von 30,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 19,91 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,42 EUR gegenüber -0,54 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.506,00 EUR – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.279,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 13.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,800 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende in Rot

Siemens-Aktie steigt: Siemens pocht offenbar auf Preisabschlag für Indien-Tochter - Schadenersatz-Prozess um "HS2"-Zug-Projekt verloren