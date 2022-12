Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittwochvormittag ins Minus

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 16,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,27 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 16,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 195.651 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,99 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 31,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,12 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 16.11.2022.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,473 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

