Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 12,02 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15:52 Uhr 4,3 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,08 EUR. Bei 11,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 2.011.653 Stück.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 51,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 87,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,27 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 15.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,303 EUR je Aktie.

