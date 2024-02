Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 14,10 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,9 Prozent auf 14,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 13,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.577.222 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 54,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,47 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,357 EUR je Aktie.

