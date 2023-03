Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittag

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 19,96 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 19,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 345.635 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 22,03 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 9,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,14 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,18 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.956,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.064,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens Energy am 15.05.2023 vorlegen.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,113 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

