Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag verlustreich

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 14,11 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,1 Prozent auf 14,11 EUR nach. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,04 EUR. Bei 14,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 340.870 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 43,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 54,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens Energy die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,172 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Mittwochnachmittag

Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen