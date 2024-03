Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Freitagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 14,23 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 14,23 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,04 EUR nach. Bei 14,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.229.689 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 74,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Mit einem Kursverlust von 54,99 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,88 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.064,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,172 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

