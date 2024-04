Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 17,81 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 17,81 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 17,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 796.860 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 28,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 178,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,045 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,93 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,60 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 7.649,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,200 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

