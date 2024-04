Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 18,17 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 18,17 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 18,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.532.773 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 64,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,93 EUR.

Am 07.02.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.649,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen. Am 07.05.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,200 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

