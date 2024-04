Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens Energy

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 17,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 17,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 17,64 EUR. Bei 17,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.173 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 28,82 Prozent niedriger. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 63,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,045 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,93 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.649,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,200 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

