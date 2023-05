Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Montagmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 22,71 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 22,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 455.901 Siemens Energy-Aktien.

Bei 22,72 EUR markierte der Titel am 08.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 0,04 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 121,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,70 EUR.

Am 08.02.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 7.064,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 15.05.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,037 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG