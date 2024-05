Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy haussiert am Nachmittag

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,6 Prozent auf 22,12 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15:52 Uhr 10,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 22,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.777.876 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,043 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,83 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,79 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 7,65 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 7,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,093 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Ausblick: Siemens Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Montagshandels freundlich