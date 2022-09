Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag mit Verlusten

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 13,48 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,47 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 662.048 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2021 bei 25,59 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 47,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,24 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 1,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,57 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.08.2022.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 15.11.2023 werfen.

