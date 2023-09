Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 12,13 EUR.

In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 911.717 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 104,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (10,25 EUR). Mit einem Kursverlust von 15,50 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,38 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR ausweisen wird.

