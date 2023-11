Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittwochmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 9,48 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 9,48 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 9,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,41 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.385.611 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 61,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 48,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,91 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Siemens Energy dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,800 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

