Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag freundlich

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 9,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 9,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 9,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,41 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 4.312.171 Aktien.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 161,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 32,50 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,91 EUR an.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,54 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 7.506,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Am 13.11.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,800 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie rot: S&P setzt Siemens-Energy-Rating auf Liste für mögliche Abstufung

Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer