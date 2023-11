Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 9,49 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 9,49 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,65 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 224.316 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 161,54 Prozent. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,51 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,91 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.279,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen.

Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Siemens Energy dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,800 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

