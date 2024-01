Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 12,06 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 12,06 EUR ab. Bei 11,99 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 12,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.882.481 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,81 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,27 EUR.

Am 15.11.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,297 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen