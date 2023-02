Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag freundlich

Das Papier von Siemens Energy konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 18,99 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 19,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.486.840 Stück.

Am 09.03.2022 markierte das Papier bei 22,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 10,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 85,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,74 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.02.2023.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2023 wird am 15.05.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,266 EUR in den Büchern stehen haben wird.

