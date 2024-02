Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 13,84 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 13,84 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,82 EUR nach. Mit einem Wert von 13,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 98.385 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 79,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,73 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,039 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,61 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.649,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,357 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester