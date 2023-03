Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Energy-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 20,01 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 20,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 19,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 441.430 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 22,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 9,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 95,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,48 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.064,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,162 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

