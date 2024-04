Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 18,37 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 18,50 EUR. Bei 18,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 765.702 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 186,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,045 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,93 EUR.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 7.649,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.064,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,200 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

