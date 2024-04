Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy stabilisiert sich am Nachmittag

Kurs der Siemens Energy

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 18,32 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,32 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,50 EUR aus. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 18,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,31 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.800.552 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 35,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 65,05 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,045 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,93 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7.649,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,200 EUR je Aktie.

