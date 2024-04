Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 18,34 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 18,34 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 18,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157.011 Siemens Energy-Aktien.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,045 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,93 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.064,00 EUR eingefahren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,200 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

