Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 50,22 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 50,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 49,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,00 EUR. Bisher wurden heute 1.201.053 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,56 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2025. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 22,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,53 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,735 EUR je Aktie aus.

