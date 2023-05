Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Siemens Energy

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 22,56 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 22,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,62 EUR. Zuletzt wechselten 328.855 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 22,95 EUR erreichte der Titel am 08.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 120,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,70 EUR.

Am 08.02.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,60 Prozent auf 7.064,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens Energy am 15.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,037 EUR je Siemens Energy-Aktie.

