Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 26,89 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,89 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,43 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 26,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,16 EUR. Zuletzt wechselten 1.595.710 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 27,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 2,01 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,060 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,07 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,28 Mrd. EUR – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,426 EUR je Aktie belaufen.

