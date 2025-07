Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 92,02 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 92,02 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 92,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 97.475 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 99,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Abschläge von 76,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,072 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,00 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

