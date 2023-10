Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gesucht

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 113.442 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 115,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 10,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,03 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,42 EUR gegenüber -0,54 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent auf 7.506,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -4,161 EUR je Aktie ausweisen dürften.

