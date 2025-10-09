Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 109,30 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 109,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 110,55 EUR. Bei 109,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 532.677 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 110,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 33,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,66 Prozent.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,94 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,75 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage

Aktien-Tipp Siemens Energy-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie