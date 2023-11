Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 9,32 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 9,33 EUR. Bei 9,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.539.780 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 166,09 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,34 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,54 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 7.506,00 EUR gegenüber 7.279,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,800 EUR je Aktie aus.

