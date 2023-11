Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag freundlich

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 9,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15:52 Uhr 3,8 Prozent. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 9,55 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.886.043 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Mit einem Zuwachs von 162,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit einem Kursverlust von 32,24 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,34 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 7.506,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.279,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,800 EUR im Jahr 2024 aus.

