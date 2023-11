Blick auf Siemens Energy-Kurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

09.11.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 9,14 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 9,14 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 9,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,04 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 194.319 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 171,56 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 19,91 EUR. Am 07.08.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei -3,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.506,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.279,00 EUR umgesetzt. Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy. Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,800 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen Siemens Energy-Aktie tiefer: Siemens Energy beginnt Elektrolyseur-Herstellung in Berlin

