Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,10 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 12,10 EUR. Bei 11,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 72.830 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 51,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 47,07 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,27 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8.521,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.180,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,297 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

