Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit KursVerlusten

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 18,68 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,61 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,82 EUR. Zuletzt wechselten 678.660 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,03 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 15,21 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 82,24 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 23,74 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.064,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.956,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,266 EUR in den Büchern stehen haben wird.

