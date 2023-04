Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Mittag

Die Siemens Energy-Aktie wies um 17:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 20,80 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,36 EUR nach. Mit einem Wert von 20,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.294.938 Siemens Energy-Aktien.

Am 03.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 102,93 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.02.2023. Das EPS lag bei -0,60 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.064,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.956,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 15.05.2023 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,036 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

