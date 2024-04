Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 17,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 17,92 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.826.749 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 64,26 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,045 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 19,93 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 7.649,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,144 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert