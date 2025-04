Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 53,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 53,02 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,48 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.358.035 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 21,77 Prozent zulegen. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,75 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,735 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

