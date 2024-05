Kursentwicklung im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag stärker

10.05.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 23,76 EUR.

Werbung

Das Papier von Siemens Energy konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 23,76 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 23,85 EUR. Mit einem Wert von 23,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.184.894 Siemens Energy-Aktien. Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,06 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,060 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 22,40 EUR angegeben. Am 07.02.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,79 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,28 Prozent auf 7,65 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 11.08.2025 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,177 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Aufwind Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Gewinne Siemens Energy-Aktie dennoch fester: Barclays senkt Siemens Energy auf 'Equal Weight'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Siemens Energy AG