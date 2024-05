Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 24,30 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 24,30 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,60 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.308.779 Stück gehandelt.

Am 31.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Mit Abgaben von 73,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,060 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,40 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 7,65 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 7,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,177 EUR je Aktie.

