Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Montagvormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 14,84 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 14,84 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,82 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 87.410 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,18 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,93 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,74 EUR.

Am 15.05.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.028,00 EUR gegenüber 6.582,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,166 EUR je Siemens Energy-Aktie.

