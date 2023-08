Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Donnerstagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 13,70 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 13,70 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,36 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.202.795 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 44,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 33,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,86 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.279,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Was Analysten von Siemens Energy erwarten

Siemens Energy-Aktie tief im Minus: Siemens Energy rechnet mit 4,5 Milliarden Euro Verlust im Gesamtjahr

Ausblick: Siemens Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal