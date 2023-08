Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 13,82 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 13,82 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,81 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 248.595 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 44,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 25,81 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 20,86 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 7.506,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 7.279,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,964 EUR einfahren.

