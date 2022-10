Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Nachmittag an

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 11,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.250.527 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,59 EUR erreichte der Titel am 11.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 57,03 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2022 bei 10,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,95 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,37 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.08.2022 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2023 erwartet.

