Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag nordwärts

Siemens Energy im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 11,85 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 11,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 883.963 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 109,37 Prozent. Bei 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 15,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,03 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent auf 7.506,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --4,161 EUR je Siemens Energy-Aktie.

