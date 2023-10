Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Kurs der Siemens Energy

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 11,85 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 11,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.230.219 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 109,37 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 13,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,03 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.506,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -4,161 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

