Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Freitagmittag ein

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 106,75 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 106,75 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 106,60 EUR. Bei 109,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 384.923 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,56 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,16 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,94 Prozent.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,564 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,50 EUR.

Am 06.08.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,61 EUR je Aktie.

