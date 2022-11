Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 13,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 13,12 EUR. Bei 12,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 624.487 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,59 EUR an. Mit einem Zuwachs von 48,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 10,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 27,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,12 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.08.2022.

Am 16.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.11.2023.

