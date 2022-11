Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 12,86 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 12,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.782 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,12 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 08.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 16.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens-Gamesa-Aktie stabil: Aktionäre können Aktien bis zum 13. Dezember andienen

Analysten sehen bei Siemens Energy-Aktie Potenzial

Siemens Energy-Aktie im Plus: Übernahmeofferte für Windtochter Gamesa genehmigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG